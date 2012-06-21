На всіх двосторонніх зустрічах із міжнародними партнерами, які Президент Петро Порошенко провів під час саміту НАТО у Брюсселі, він порушував питання звільнення українських заручників та політичних в’язнів, яких утримують у тюрмах Росії чи на окупованих територіях. Про це глава держави розповів під час підсумкової прес-конференції. Він відзначив успішність проведення саміту НАТО й повідомив, що всі країни-учасниці «говорили, що підтримка України має полягати в тому, щоб пришвидшувати перспективу членства для нашої країни. Вважаю, що це демонструє ставлення до України і політику того, що двері НАТО відкриті», — констатував Президент.

Петро Порошенко зауважив: «Друзі, нам треба змінювати країну. Нам треба зробити реформи, нам треба забезпечувати сумісність і переведення під стандарти НАТО сектору оборони та безпеки». Він наголосив, що нікому, зокрема й Росії, не вдасться заблокувати вступ України до НАТО. «Це суверенне право українського народу, і я як Президент це суверенне право захищатиму», — заявив глава держави.

Петро Порошенко взяв участь у спеціальній сесії «Розмова з партнерами НАТО» у межах симпозіуму «НАТО залучає», повідомляє прес-служба АП. Під час виступу Президент наголосив, що Росія зруйнувала повоєнну систему безпеки, і НАТО залишається на сьогодні єдиним дієвим механізмом захисту.

«Чи можете уявити, що майже три тисячі українських солдатів було вбито? Понад 10 тисяч цивільних було вбито. Хто відповідальний за ці невинні жертви? Путін», — звернувся до аудиторії Петро Порошенко.

Він пригадав драматичні події лютого 2014 року. «Путін повторював кілька разів, що в Криму немає російських військ, казав, що це, мовляв, не ми, це громадянський рух, це «зелені чоловічки». А це була російська окупація Криму», — наголосив він.

Петро Порошенко відзначив нашу повну солідарність із Грузією, нагадавши, що 10 років тому, в серпні 2008-го, коли Росія здійснювала агресивну операцію у Грузії, Україна була разом із грузинським народом. Глава держави підкреслив, що, коли один із членів Ради Безпеки ООН став агресором, то механізм повоєнної безпекової системи, яка ґрунтувалася на Раді Безпеки ООН та одностайному прийнятті рішень постійними членами, було зруйновано.

«Практика демонструє, що на сьогодні існує лише один дієвий механізм — НАТО. І Україна, яка не хоче нікого атакувати, а хоче лише захистити свій суверенітет, незалежність та цілісність, прагне співпрацювати і бути членом НАТО», — наголосив Президент.

Він нагадав присутнім, що Україна, яка після розпаду Радянського Союзу мала третій найбільший ядерний арсенал у світі, нині має безпекову гарантію у вигляді Будапештського меморандуму.

«Якби Україна досі мала цей ядерний арсенал, то чи стала б вона об’єктом агресії? Ніколи. Відповідно до стратегії нерозповсюдження, ми відмовилися від третього найбільшого арсеналу, натомість отримали гарантії від США, Великобританії, Франції, Китаю та Росії. Де зараз ці гарантії?» — поставив риторичне запитання Петро Порошенко.

Президент розповів, що впродовж чотирьох років російської агресії Україна успішно здійснювала євроінтеграційні кроки: було ратифіковано Угоду про асоціацію, запроваджено безвізовий режим для українців, зону вільної торгівлі з ЄС. І надалі немає наміру уповільнювати цей поступ.