26 березня відбулося позачергове засідання Київради, на якому переглянуто кошторис міста з урахуванням витрат на боротьбу з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19. Про це на брифінгу повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.
Він зазначив, що до бюджету міста потрібно внести суттєві корективи і передати значно більше коштів на медичну галузь та заходи з упередження пандемії. За попередніми розрахунками, витрати для столиці вже сягають 1 мільярда гривень. І ця цифра може набагато зрости у разі загострення ситуації.
Як голова Асоціації міст, Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням не забирати кошти у місцевих громад. Їм нині й так дуже нелегко. Тож, на переконання Віталія Кличка, уряд має нині всіляко підтримати місцеве самоврядування й не позбавляти його місцевих акцизів і додаткових субвенцій. Адже ця сума може сягнути майже 13 мільярдів гривень.
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«Урядового кур’єра»