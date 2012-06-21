Кліматологи пропонують знизити висоту польоту пасажирських літаків, щоб їх інверсійні сліди стали менш небезпечними для екології. Вважається, що якщо знизити висоту польоту авіалайнерів, то авіація буде менше прискорювати глобальне потепління. Подробиці про пропозицію кліматологів публікує видання Environmental Science & Technology.
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«Зміни, які ми пропонуємо, торкнуться невеликої частини авіаперельотів, але дозволять істотно скоротити внесок пасажирської авіації у підвищення температури. Якщо реалізувати всі запропоновані ініціативи, то інверсійні сліди будуть впливати на клімат на 91% менше», – говорять співробітники Імперського коледжу Лондона.
Літаки не тільки виробляють парникові гази у великому обсязі, але і створюють так звані інверсійні сліди – щільні білі смуги в небі, утворені мікроскопічними кристалами льоду. Зберігаючись у небі десятками годин, ці штучні хмари заважають теплу покидати поверхню нашої планети, прискорюючи глобальне потепління.
«Ми вивчили статистику польотів над Японією і з'ясували, що основна частина негативного ефекту інверсійних слідів створюється невеликою кількістю авіалайнерів. Тобто, досить перевести на інші висоту невелику частину літаків, щоб значно знизити вплив рукотворних хмар на клімат», – відзначають вчені.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", наступні 5 років стануть найспекотнішими в історії людства. Британське Метеорологічне бюро повідомило, що щороку в період з 2020-го по 2024-й рік буде на 1,06-1,62° С тепліше середніх історичних значень і на 1,15-1,46° С спекотніше, ніж у доіндустріальну епоху. Експерти прогнозують, що в цей період буде побитий рекорд 2016 року, який став найспекотнішим за всю історію метеоспостережень на Землі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»