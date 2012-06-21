Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Електронна платіжна система WebMoney.UA обіцяє зберегти гроші українських користувачів, заблоковані через запровадження санкцій, і за кілька років надати до них доступ.
«Українські користувачі дуже важливі для нас, і ми докладемо максимум зусиль для відновлення роботи. Всі кошти на гаманцях забезпечені і надійно збережуться до дати скасування санкцій, коли обіг WebMoney.UA буде відновлений», – йдеться у заяві керівництва платіжною системою.
При цьому в компанії зазначили, що користувачів з України продовжать гарантовано обслуговувати за всіма типами гаманців, окрім гривневих. Також у компанії пообіцяли інформувати про подальший перебіг подій.
Як повідомив «Урядовий кур’єр український адвокат Ростислав Кравець, відтепер будь-хто із потерпілих (включаючи і саму компанію як юридичну особу) може подати позов до суду і вимагати відміни так званих санкцій щодо цієї компанії: «Як показує практика, суди можуть відмінити таке рішення, яке ухвалювалося на високому державному рівні. Проте формально з євро та доларами ця система продовжує працювати».
Нагадаємо, 24 травня на сайті президента України з’явився оновлений список персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), які Україна ввела проти Росії згідно з рішенням РНБО 2 травня 2018 року і указом Президента від 14 травня 2018 року. Під ці санкції потрапила і компанія WebMoney.UA.