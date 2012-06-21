Оригінальний подарунок до 80-річчя утворення Сумської області підготувала група любителів велосипедного спорту краю. Із цієї нагоди вони здійснили 80-кілометрову велосипедну екскурсію історичними місцями області, зокрема селами Сумського району Руднівкою, Кровним, Писарівкою, Іволжанським, Битицею та іншими. Захід організувала ГО «ВелоСумщина» за підтримки відділу промоції і туризму Сумської ОДА.
Особливо цікавими виявилися зупинки в Хотіні та Кияниці, які славляться давньою історією. Для велосипедистів тут провели екскурсії, під час яких ознайомили з будівлями, колишніми маєтками, старим цегляним мостом, парком тощо.