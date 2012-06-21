У Черкасах хворим на діабет бракує життєво необхідних ліків — інсуліну. За словами головного медика міста Олега Стадника, у місті понад 2 тисячі діабетиків. На початку року на забезпечення цих хворих спрямували 10 мільйонів гривень із держбюджету. Кошти використали до серпня. А тепер необхідно ще 5 мільйонів гривень, щоб до кінця року безплатно видавати ліки. Тим часом у міському бюджеті немає джерела покриття дефіциту коштів на забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну до кінця року. Станом на 1 жовтня заборгованість із відшкодування препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет перед аптечними закладами міста становила близько 1,7 мільйона гривень. Її мають погашати протягом жовтня — грудня 2019 року.
Депутати Черкаської міськради нещодавно проголосували за звернення до Верховної Ради, Кабміну та Міністерства охорони здоров’я, в якому просять надати додаткові кошти з держбюджету для забезпечення препаратами інсуліну.
Ситуація із забезпеченням інсуліном складна не тільки в обласному центрі. Приміром, у місті Ватутіне діабетиків також забезпечують необхідними препаратами з перебоями.
Про те, що фінансування на потреби діабетиків надходить не в повному обсязі, йшлося й на нараді в Лисянській районній раді. Дефіцит коштів для забезпечення інсуліном потреб району становить 125 тисяч гривень. Останнім часом діабетики змушені купувати життєво необхідні ліки власним коштом, а це близько півтори тисячі гривень щомісяця.