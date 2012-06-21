У Лисянці на Черкащині відбулася всеукраїнська науково-практична конференція «Коліївщина як національно-визвольна боротьба українського народу проти іноземного поневолення. До 250-річчя події». Головним її ініціатором був доктор історичних наук, професор кафедри історії держави та права Національної академії внутрішніх справ, голова Лисянської районної організації «Витоки» Національної спілки краєзнавців України Володимир Щербатюк.
Як говорили учасники конференції, в гайдамацькому русі, який проіснував усе XVIII століття, брали участь представники різних станів українського населення — козаки, міщани, селяни, православне духовенство, дрібна православна (а інколи уніатська й навіть католицька) шляхта. Збройні виступи представників різних станів мали глибинні релігійні, соціальні, економічні, політичні, міжнародні, національні, світоглядні та інші історичні причини.
На жаль, і до сьогодні історики різних країн не дійшли єдиної думки щодо внутрішнього змісту тих подій й часто по-різному їх оцінюють, що це було: релігійні чи етнічні війни, соціальне розбійництво чи національно-визвольне повстання, селянська революція або ж нова козацька війна?
Події часів Коліївщини на конференції висвітлено крізь призму нових історичних реалій і бачення сучасної української історіографії. Адже це збереження національної пам’яті про самопожертву та героїку українського народу в боротьбі за державність, цілісність і свободу.
Організатори підготували для гостей презентацію книжки «Колективна біографія козацько-гайдамацьких ватажків Правобережної України початку ХVІІІ ст. — 1769 року» та журналу «Добридень» № 30—31 за 2018—2019 роки. У межах заходу районна бібліотека та Лисянський районний історичний музей ім. Т. Шевченка оформили тематичну виставку «Спалах народного гніву. До 250-річчя Коліївщини».