У Шаргороді на Вінниччині зберегли історичну структуру забудови, а тому сюди приїжджають знімати кіно. Загалом у малому місті чимало пам’яток архітектури, і те, що вони збереглися до наших днів, — заслуга краян. Якось у колишньому СРСР керівник району наказав міському голові зруйнувати дві башти Свято-Миколаївського чоловічого монастиря. Але це унікальний комплекс XVIІ—XIX століть! Як бути? Літні люди дали йому соломонову пораду: доручити виконати наказ тим очільникам міських підприємств, у яких руки на це не піднімуться. Відтягли час, і керівник району змінив гнів на милість: «Не можете зруйнувати, то приведіть у належний стан».
Ще приклад. У 1589 році в передмісті єврейські ремісники і торгівці збудували синагогу в мавританському стилі. Масивну, з товстими стінами і бійницями для гармат. Тривалий час у ній був цех соко-морсового заводу, який предметно дбав про збереження пам’ятки архітектури державного значення.
Нині Шаргород як переможець конкурсу Міністерства культури України «Малі міста — великі враження» реалізує цікавий і змістовний проєкт «Від шаленого штетлу до сучасного мистецтва».
«Місто має величезну історико-культурну спадщину і потенціал до перетворення на потужний туристський і культурний центр. Тут унікальні пам’ятки історії й культури українського, польського та єврейського народів не лише збереглися для нащадків, а й надихають нові покоління жителів та гостей міста на творення сюжетів ХХІ століття», — зазначив куратор проєкту очільник ГО «Шаргород Рафінад» Григорій Саулко.
Заснування міста пов’язано з магнатом Яном Замойським. У 1579 році польський король грамотою зобов’язав його у межиріччі Мурашки і Ковбасної закласти місто й належно його укріпити. А задля швидкого залюднення король звільнив місто на 20 років «від усіляких сплат, публічних податків, данини і зобов’язань». Цього століття у замку на честь католицького святого Флоріана звели костел, який і тепер дуже гарний.
Стіни замку бачили Северина Наливайка, Максима Кривоноса, Івана Ганджу. У тутешньому духовному училищі навчалися Степан Руданський, Михайло Коцюбинський, Микола Леонтович. Одне слово, мале місто історією повне.
Тож проєкт передбачає проведення екскурсій-квестів, інформаційної кампанії та престурів, створення іміджу туристичної привабливості об’єктів. Це сприятиме збільшенню туристів та урізноманітнить маршрути, що позитивно позначиться на надходженнях до місцевого бюджету і прибутках містян. Частину коштів від продажу турів спрямують на реставрацію й утримання об’єктів культурної спадщини, створення концепту музею штетлу (музею єврейської культури міста) тощо.
Презентацію маршруту екскурсії містом заплановано 11 жовтня цього року. На кожному об’єкті квесту відбуватиметься мистецьке дійство: наприклад, на даху синагоги гратиме скрипаль. Так кожна локація матиме культурний сегмент, до якого матимуть змогу долучитись учасники. А на території колишнього цукрового заводу Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського просто неба покаже виставу «Хелемські мудреці». Проєкт розраховано на широке коло туристів з України й інших країн.