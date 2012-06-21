Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах за участі директора компанії Google Україна Дмитра Шоломка та керівника апарату Сумської облдержадміністрації Дмитра Живицького презентовано сайт, який розроблено в рамках спільного проекту компанії Google та Сумської ОДА «Цифрове перетворення Сумщини».
Відтепер усі бажаючі можуть швидко знайти вичерпну інформацію про найцікавіші і туристично привабливі місця слобожанського краю. З-поміж них – Палац Голіцина та садиба «Круглий двір» у Тростянці, кролевецька яблуня-колонія, архітектурний комплекс православного чоловічого Софроніївського та багатьох інших історичних пам’яток області.
Сумщина стала дванадцятим регіоном, де втілено цей проект, до речі, виключно за кошти компанії. На порталі він приєднається до вже раніше представлених проектів інших областей України.