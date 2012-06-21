Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Миколаївщині зловмисник заволодів близько 200 тисячами гривень. За результатами досудового розслідування Южноукраїнським відділом Первомайської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням 28-річного жителя м. Южноукраїнська, який звинувачується у вчиненні низки кримінальних правопорушень.
У ході розслідування встановлено, що місцевий мешканець працював в одному з магазинів міста Южноукраїнська на посаді продавця консультанта, де відповідав за поповнення рахунків мобільних операторів за допомогою програмних комплексів-платіжних систем, та був обізнаний у алгоритмі роботи програмних комплексів, знав логіни та паролі доступу до облікових записів. Після свого звільнення з магазину, переслідуючи мету незаконного збагачення, зловмисник встановив на комп’ютер магазину налаштування програми, спрямовані на отримання віддаленого доступу до комп’ютерної техніки, що дало йому повний доступ до комп’ютерної техніки з можливістю здійснювати будь-які дії на цьому комп’ютері.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, в період з 2014 по 2018 роки з вказаної системної бази перерахував грошові кошти в сумі майже 200 тисяч гривень на різні номери мобільних операторів. У подальшому з мобільних рахунків операторів за допомогою різних платіжних систем чоловік більшу частину грошових перерахував на власну банківську картку. Загалом органом досудового розслідування встановлено 213 епізодів його злочинної діяльності. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 1 та ч.2 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка, вчинене повторно), ч. 1 та ч.2 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), що призвело до витоку інформації, вчинене повторно). За вчинені злочини йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.