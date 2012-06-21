Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Віднині сміттєві баки в Полтаві не смердітимуть і виглядатимуть як нова копійка, тому, що їх регулярно митиме новий спецавтомобіль, який місто придбало, вивчивши досвід європейських країн. Це диво техніки вже працює на вулицях міста, викликаючи захоплення у полтавців.
Вражає, що машина миє контейнери безпосередньо на місці. Підйомним пристроєм їх завантажують у машину. Там обробляють водою під великим тиском, дезінфікують знезаражувальним розчином і повторно миють. Після цього контейнер ставлять на місце. На всі ці процедури йде не більше кількох хвилин. У резервуарі автомобіля міститься 5 тисяч літрів води, на один бак використовують приблизно 20 літрів. За один підхід машина може помити їх до 250 одиниць. У додаткових резервуарах перевозять брудну воду, яку спускають на зливній станції «Полтававодоканалу» – на місці її не виливають.
Мийку на колесах обслуговують двоє людей. Але поки що з ними тимчасово працює й додаткова бригада, яка вичищає контейнери від бруду, що накопичився за попередні роки. Адже раніше їх мили дуже рідко, раз чи два на рік. Тепер митимуть частіше, до того ж економлячи бюджетні кошти на пальному.
Полтавці сподіваються, що нова техніка працюватиме стабільно й не ламатиметься, до того ж, за чітким графіком.