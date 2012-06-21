В Одесі відбулася презентація концесійних проєктів у морських портах Ольвія та Херсон. Інвесторів ознайомили з баченням уряду щодо розвитку українських морських портів, з акцентом на механізм концесії відповідно до кращих міжнародних практик.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив, що успішна реалізація пілотних концесійних проєктів стане підґрунтям для створення концептуально нового підходу до співпраці між державним і приватним секторами.
«Ці проєкти довгоочікувані й вистраждані. Багато сил до них доклали ЄБРР, IFC разом з нашим офісом SPILNO, який займається РРР-проєктами. Тепер до кінця жовтня, після другого оголошення про початок тендера, почнемо приймати тендерні пропозиції. Приємно і неочікувано, що така кількість охочих долучитися до цих процесів. Це важливий сигнал про довіру від інвесторів для України. І ми робимо все, щоб ця довіра зростала», — зазначив Владислав Криклій.
Концесія порту Ольвія сприятиме залученню інвестицій у 17,3 мільярда гривень та збільшить надходження до бюджетів різних рівнів до 58 мільярдів гривень за весь період дії договору концесії (35 років). Концесія порту Херсон — 1,37 мільярда гривень інвестицій та збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів до 14,3 мільярда гривень за 30 років, повідомляє Мінінфраструктури.
Окрему увагу Владислав Криклій надав питанню збереження робочих місць: «Умовами конкурсу передбачено безпрецедентні для подібних проєктів гарантії для трудових колективів. Концесіонер протягом п’яти років не зможе звільняти працівників з власної ініціативи, а впродовж трьох років не має допускати зниження розміру заробітної плати працівників нижче від рівня заробітної плати, встановленої на 1 березня 2019 року. Нам важливо забезпечити права працівників», — підкреслив міністр. Ці пілотні проєкти — лише початок, і в найближчий перспективі Мінінфраструктури планує передати в концесію інші порти, залізничні вокзали та аеропорти.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»