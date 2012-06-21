Початок проведення конкурентних і прозорих концесійних конкурсів щодо морських портів «Ольвія» та «Херсон» оголосило Міністерство інфраструктури. «Концесія — це суперпрогресивна оренда. В концесію ми передаємо важливе майно, яким держава не може сама управляти ефективно. Щоб приватний інвестор його поліпшив і надавав на його базі послуги кращої якості. В основі кожної концесії лежить вища якість послуги населенню», — коментує старт процедур Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Ці пілотні проєкти засвідчують готовність України до державно-приватного партнерства. В подальшому цю практику планують поширити на інші великі інфраструктурні об’єкти, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Концесія — одна з ключових стратегій підвищення ефективності й залучення приватних інвестицій у державні портові активи. Закликаємо всіх приватних інвесторів узяти участь у конкурсах і скористатися можливістю отримати вигоду від значного потенціалу України до зростання», — зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.