Фотограф Левон Бісс намагався знайти для себе незвичні об'єкти для знімків, аж доки одного вечора не роздивився спільно із сином жука під мікроскопом. Так перед паном Біссом відкрився новий світ, який пізніше фотограф почав називати «Мікроскульптурою». Розповісти про нього чоловік вирішив на конференції TED.
Застосовуючи знання із фотографії комах довжиною не більше
Свої результати він представляє у портретах — кожен з яких створює з 8—10 тисяч окремих кадрів.
«Фотографуючи, я розділяю комаху на кілька секцій і ставлюся до кожної з них як до окремого натюрморту. Тобто фотографуючи, наприклад, око комахи яке має сферичну форму й гладку поверхню, я використовую розсіяне світло, тому фотографії немає різких точок. Але коли доведеться сфотографувати волохату ногу комахи, доведеться все переінакшити. Тому зйомку комахи я загалом розділяю на 20—25 частин», – розповідає пан Бісс.