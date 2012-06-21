Державний фонд регіонального розвитку підтримав чотири проєктні заявки управління економіки Конотопської міської ради на Сумщині, подані в рамках реалізації соціально значимих інвестиційних проектів.
Про це повідомили в управління економіки міськради, наголосивши, що місту виділено майже 26 мільйонів гривень, які будуть спрямовані головним чином на капітальний ремонт та реконструкцію найбільш проблемних доріг.
Разом з тим понад 5 мільйонів використають на реалізацію енергоефективних заходів у міській гімназії, зокрема, утеплення приміщення, удосконалення системи опалення та інших.