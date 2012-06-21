Миколаївський суднобудівний завод «Океан» отримав замовлення на будівництво двох суховантажних барж для Нідерландів. Тут уперше за останні вісім років збудують судна. Як зазначив генеральний директор верфі Віктор Трубач, восени укладено контракти із судноплавною компанією Eurobulk з Нідерландів на будівництво двох суховантажних барж. Довжина кожної становить 79 метрів, ширина — 9,6 метра, висота борта — 3,5 метра.
Це фактично повнокомплектні судна — замовник самостійно встановить тільки деякі системи електрообладнання. Закладення барж заплановано на листопад цього року, а до березня 2020-го їх мають спустити зі стапелів. До Нідерландів їх доставлять за маршрутом Дунай — Майн — Рейн.
Ще один заводський контракт передбачає модернізацію суховантажу класу «річка — море» за документацією Одеського морського інженерного бюро. Завод виготовить секцію-трюм з люковим закриттям завдовжки понад 20 метрів. На будівництво відведено 140 днів. Для цього вже замовлено 1200 тонн української суднової сталі.