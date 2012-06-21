Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
В Ужгороді у ці непрості дні допомагати багатодітним сім’ям, людям похилого віку, які через різні причини залишилися без допомоги рідних, а також інвалідам і малозабезпеченим взялися волонтери. Півсотні небайдужих людей різного віку розвозять захисні медичні маски, гігієнічні засоби, а також харчі.
Також шити засоби індивідуального захисту, яких у аптеках все ще обмаль, на благодійній основі взялися кілька ужгородських підприємців.
До набору речей і продуктів, які призначаються одній сім’ї, входять 30 яєць, кілограм яблук, по дві пари масок і рукавичок. «Основні зусилля все-таки спрямовуємо на те, щоб накопичити достатню кількість речей, які зможемо розносити громадянам», - розповів координатор акції «Взаємодопомога Ужгород» Олександр Білак.
Протягом трьох днів волонтери роздадуть засоби індивідуального захисту і продукти більш ніж сотні ужгородських сімей. Тим часом не відсторонюється від проблем рядових громадян і обласна влада Закарпаття. Для того, щоб вислухати їх і якомога повніше врахувати їхні запити, в облдержадміністрації влаштують пряму телефонну лінію. Розмова у форматі «Запитай у влади», зокрема. Відбудеться вона 24 березня за участі виконувача обов’язків голови обласної державної адміністрації Олексія Гетманенка.