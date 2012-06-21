Скористатися останніми днями дії пільгового періоду для легалізації своїх транспортних засобів закликав власників автомобілів з іноземною реєстрацією Президент Петро Порошенко. Це сприятиме не лише наповненню безпосередньо бюджету Пенсійного фонду, а й дасть змогу здійснити індексацію пенсій.
«Нині до Пенсійного фонду вже надійшло близько п’яти мільярдів», — наголосив Президент на нараді щодо підсумків роботи закону, який відкрив шлях легалізації ввезених з порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейськими номерами, повідомляє департамент прес-служби АП.
Цей показник значно вищий за той, що прогнозували експерти при плануванні надходжень до бюджету країни. Адже, за словами Президента, фахівці при розрахунках показників бюджету були набагато обережнішими й песимістичнішими.
«І нині це дає нам змогу вирішити питання індексації тих пенсій, які не було проіндексовано в 2015—2016 роках через певні обставини, — військових, бюджетних», — наголосив глава держави, додавши, що залишилося фактично півтора тижня до завершення пільгового періоду розмитнення.
Він звернувся до Прем’єр-міністра та голови Пенсійного фонду внести пропозиції щодо індексації: «Зараз, коли ми вже бачимо певні результати, маємо підготувати позиції щодо врегулювання питань захисту тих, хто насамперед цього потребує — це літні люди, які отримують мінімальну пенсію. Нині ми маємо розв’язання цієї болючої соціальної проблеми».
Звертаючись до виконувача обов’язків заступника Голови ДФС Віктора Кривіцького, Президент акцентував увагу на наданні пріоритету тим, хто звертається з питання легалізації так званих євроблях. Має бути нормативно врегульовано питання «задвоєння» штрафів та зменшено кількість довідок, сертифікатів, які вимагають від власника під час такої реєстрації.
Також Президент звернув увагу на термінали, де мають перебувати ці автомобілі під час оформлення, зауваживши, що на державних є змога перебувати безкоштовно.
для «Урядового кур’єра»