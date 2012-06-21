Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало знімок Марса, на якому показано покритий льодом північний полюс планети. Фотографія була зроблена з космічного корабля Mars Express.
Агентство відзначило, що протягом року марсіанський лід постійно зміщується – це призводить до змін у його складі. Влітку північний полюс Марса постійно покритий товстим шаром льоду. Взимку, коли температура на планеті опускається нижче –125 ° С, до водяного льоду додається вуглекислий газ, що випадає у вигляді опадів, так формується додатковий шар товщиною в кілька метрів.
Взимку над полюсами також з'являються хмари вуглекислого газу, які ускладнюють огляд планети з орбіти. На фото їх можна розглянути в лівій частині кадру.
Астрономи підкреслюють, що полюси і ті процеси які відбуваються на них, представляють чи не найбільший інтерес серед усіх досліджень Марса. У шарах льоду можна знайти інформацію про минуле Марса, як змінювався клімат на Червоній планеті. Лід змішується з шарами пилу з її поверхні і осідає на північному і південному полюсах, зберігаючи інформацію про планету в певний період часу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»