«82 % зароблених коштів у світі пішли в минулому році на рахунки найбільш забезпечених людей, що становлять лише 1 % населення Землі. 3,7 мільярда людей, що складають найбіднішу частину світового населення, взагалі нічого не отримали від глобального зростання прибутку», – повідомили в дослідженні міжнародного об'єднання організацій із боротьби з бідністю.
Міжнародні організації вимагають припинити практику податкового ухиляння для концернів і багатих людей, введення більш справедливого розподілу доходів для чоловіків і жінок, а також закликали займатися інвестиціями в освіту та здоров'я.
«При цьому з 2016 по 2017 роки кількість мільярдерів зросла. Новий мільярдер з'являвся в середньому кожних два дні. Всього у світі налічується 2043 людини, які вважаються мільярдерами. Бум мільярдерів говорить не про квітучу економіку, а про крах економічного порядку. Багата меншість в масовому порядку впливає на політичні рішення і безвідповідальним чином скорочує витрати – особливо зарплати і податки – щоб збільшувати доходи акціонерів», – повідомили в Oxfam .
У доповіді Oxfam зазначається, що за останні кілька десятиліть багатії успішно використовують політичний вплив, щоб змінити політику на свою користь у питаннях від фінансового дерегулювання, створення податкових гаваней, спрямованих проти конкуренції бізнес-практик, до зниження податкової ставки на високі доходи і скорочення соціальних послуг для більшості населення.
Опитування громадської думки в Іспанії, Бразилії, Індії, ПАР, США, Великобританії та Нідерландах показали, що більшість населення кожної з цих країн вважає, що багатії мають надто великий вплив, йдеться у доповіді.
Сформовану ситуацію необхідно виправляти, оскільки вона загрожує політичною і соціальною стабільністю у країнах з високим рівнем нерівності. Усунути нерівність Oxfam пропонує за рахунок справедливого оподатковування, пожертвувань на добродійність і підвищення заробітних плат низовим працівникам.
«Ми скоро житимемо у світі, де рівність можливостей стане лише мрією», – заявила голова Oxfam Вінні Б’яньіма.
ДОВІДКА «УК»
Організація Oxfam була створена у британському місті Оксфорд у 1942 році як Оксфордський комітет допомоги голодуючим (Oxford Committee for Famine Relief). Об’єднання Oxfam International діє з 1995 року і офіційно зареєстроване у Гаазі. Зараз воно об’єднує 17 гуманітарних організацій з Великобританії, Ірландії, США, Канади, Австралії, Гонконгу, Бельгії, Нідерландів і Франції, що працюють у 90 країнах світу.
Метою діяльності Oxfam є захист прав людини, допомога найбіднішим верствам населення, боротьба з несправедливістю, встановлення справедливих правил міжнародної торгівлі, а також обмеження і скорочення торгівлі зброєю.