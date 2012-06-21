За результатами фінансової діяльності Краснопільська ОТГ Сумської області ввійшла до трійки кращих в Україні. Її бюджет складає 120 мільйонів гривень, а бюджет розвитку – 20 мільйонів.
Це стало відомим після того, як експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні проаналізували показники фінансової діяльності 665-ти об’єднаних територіальних громад.
За словами координатора з фінансової децентралізації Яніни Казюк, цього року експерти змінили підхід оцінювання показників місцевих бюджетів ОТГ, які у поточному році мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
Бралися до уваги 4 показники, які характеризують фінансові аспекти діяльності, а саме: власні доходи в розрахунку на одного мешканця; динаміка надходжень місцевих податків і зборів порівняно з минулим роком; рівень дотаційності бюджетів; питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ.
Високі фінансові результати зафіксовані також у Тростянецькій, Чернеччинській, Кролевецькій, Миколаївській, Миропільській, Бочечківській, Комишанській ОТГ.
До слова, нинішнього року до ТОП-50 рейтингу Мінрегіону ввійшли відразу 10 ОТГ Сумщини.