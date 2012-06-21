Проросійські бойовики Донбасу бояться наступу української армії. Мовляв, скориставшись проведенням у Росії фінальної частини світової футбольної першості, ЗСУ спробують відновити державний суверенітет на тимчасово окупованих територіях. Страшний сон Кремля й сепаратистів. Цими ідеями в ОРДЛО лякають ось уже чотири роки, щоб тримати в сякому-такому тонусі ординських зайд з неосяжних просторів колишньої Московії.
Прозвучала ця лякалка й під час так званої прямої лінії володаря однієї шостої суші з російським народом. І той із притаманним йому цинізмом заявив, що в разі такого сценарію «ці дії можуть призвести до тяжких наслідків для української державності загалом».
Цар залякує сусідів, намагаючись вселити у власних вірнопідданих хистку впевненість у завтрашньому дні. Отже, боїться. І правильно робить. Бо та земля була, є й буде нашою! Хоч би як намагалися видавати грішне за праведне кремлівські ляльководи і маргінали місцевого розливу.
Гідну відповідь хворобливим амбіціям РФ дав Секретар РНБО Олександр Турчинов. «Українська державність базується на мужності, патріотизмі й вірі мільйонів вільних українців, здатних її захистити і зберегти свободу, демократію та незалежність для своїх дітей. Це принципова відмінність нашої державності від російської, яка здатна існувати виключно в тоталітарних умовах, коли опричники, жандарми, чекісти та кадебісти стискають їх ґратами та колючим дротом від розповзання. Російська державність лежить на кістках мільйонів закатованих та сплюндрованих безневинних життів», — цитує його слова прес-служба РНБО.
Тому незалежно від погроз Путіна українські військові, запевнив Олександр Турчинов, діятимуть адекватно загрозам, а Україна є і буде, «незалежно від маніакальних бажань імперських реваншистів».
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»