Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Прикордонники, як і завжди, обʼїжджали пости, аби доставити нову зміну прикордонних нарядів Краматорського загону. Була шоста ранку. Броньований «Кугуар» наближався до так званого «нульового» блокпосту на напрямку КПВВ «Майорськ». Раптом з боку тимчасово неконтрольованої території України розпочався обстріл. Одна з куль 7.62 мм влучила в лобове скло автомобіля. Однак куленепробивне скло, на щастя, витримало, і прикордонники не постраждали. Загалом за час російської агресії проти України, як розповів спікер Держприкордонслужби України полковник Олег Слободян, броньовані «Кугуари» врятували життя вже щонайменше 15 прикордонникам. Ці машини стали надійним прихистком для українських воїнів завдяки їхній кулестійкості та захисту.
Броньоване скло для цих автомобілів виробляють на підприємстві «Оріон-Гласс», основні потужності якого розташовані у Шполі на Черкащині. Як інформують на заводі, його продукція гарантує безпеку за сучасники стандартами — куле- та вибухостійкості, що засвідчують регулярні випробування з одержанням сертифікатів відповідності. Шполянське скло встановлене на цілому ряді бронемашин для Нацгвардії, Держприкордонслужби і ЗСУ, які виготовляють у Києві, Черкасах, Миколаєві та Кременчуці.