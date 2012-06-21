У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відчинила двері етнолабораторія. На це чекали роками, адже в запасниках упродовж десятиліть зберігають розмаїті вишиті рушники, сорочки, старовинне начиння.
Свого часу у студентів історичного факультету була краєзнавча практика, тож вони їздили селами й краями, збирали відомості про населені пункти, їхні традиції та обряди. Привозили з таких поїздок різні предмети колишнього сільського побуту, господарської діяльності, артефакти.
І ось нарешті вдалося облаштувати етнографічну лабораторію. Її експонатами вже стали старовинні речі — вишиті українські рушники та сорочки. Представили й численну добірку посуду: збани, тарілки, глеки, макітру, дерев’яний кухоль, скляні ємкості у спеціально виплетених з лози виробах, яким пів, а то й понад століття. На одній з тарілок випалено аж два написи: один релігійного, другий — побутового значення. Це слова молитви: «Хліб наш насущний дай нам днесь», а посередині посудини — «Чим хата багата, тим і рада». Ще зображено плуг і ціп.
Привертатиме студентську увагу й стінопис в етнолабораторії. На ньому, крім вишитої мапи України, відобразили наші давні символи: гроно червоної калини, вінок, писанку, рушник, лелеку. Незабаром тут почесне місце займе вишитий портрет Тараса Шевченка. Встановлять мультимедійну дошку.
В університеті збираються відкрити музей археології, адже зібрали для нього чимало експонатів.