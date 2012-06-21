Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Моніторинг якості поверхневої води Кременчуцького водосховища, що його проводила лабораторія гідрометеослужби з квітня по червень 2018 року, засвідчив високі показники марганцю. Як розповіли в Черкаському обласному гідрометцентрі, у водоймі за 6 кілометрів нижче від м. Черкаси (за 500 метрів нижче скидів ПАТ «Азот») концентрації марганцю перевищують гранично допустиму норму у 15 разів. У порівнянні з фоновою ділянкою, яка знаходиться на два кілометри вище м. Черкаси, середні концентрації марганцю на ділянці нижче міста збільшилися за квартал у 2,4 рази.
Результати спостережень другого кварталу 2018 року також свідчать, що поверхнева вода в акваторії обласного центру, окрім марганцю, значно вище допустимих норм забруднена міддю, шестивалентним хромом та фенолами, а також цинком.
Окрім цього, через інтенсивне розмноження водоростей вода в окремих місцях набула зеленого кольору і стала непридатною для купання. Як застерігають медики, синьо-зелені водорості виділяють токсини, небезпечні для здоров’я людини, особливо дітей, у них можуть розвиватися алергія та кон’юнктивіт.
Причиною забруднення поверхневої води річки Дніпро на території Черкаської області є промислові та комунальні скиди в річку. А результатом такого забруднення у 2018 році стало раннє інтенсивне розмноження синьо-зелених водоростей і відповідно погіршення якості природної води.