Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Миколаївщині на території Березанського та Очаківського районів, запрацювали дві поліцейські станції у зоні відпочинку Коблеве та Рибаківка. До виконання своїх службових обов’язків на період курортного сезону приступили 90 правоохоронців.
Задля оперативного реагування на звернення громадян у прибережних зонах розпочали свою роботу поліцейські станції, працівники яких забезпечуватимуть безпеку відпочиваючих, попереджуватимуть скоєння злочинів та правопорушень, а, у разі їх вчинення – вживатимуть невідкладних заходів для їх розкриття.
Перевірити готовність, а також вручити робочі планшети до поліцейських станцій прибув начальник Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Миколаївській області майор поліції Сергій Ігнатьєв.
Проведено стройовий огляд поліцейських, перевірено екіпірування, озброєння, знання правоохоронцями своїх обов’язків, прав та правил застосування зброї і спецзасобів. Сергій Ігнатьєв закликав підлеглих старанно виконувати свої професійні обов’язки та діяти виключно у рамках закону.
Поліцейські станції працюватимуть цілодобово, а на добове чергування заступатимуть правоохоронці територіальних відділів та відділень поліції регіону, управління патрульної поліції та спецпризначенці. Для забезпечення безпеки дорожнього руху та супроводу дітей залучатимуться додаткові підрозділи патрульної поліції, а щоденно на охорону порядку та безпеки громадян заступатимуть піші та автопатрулі. Акваторію узбережжя патрулюватимуть поліцейські групи підтримки публічного порядку на воді ГУНП в Миколаївській області.