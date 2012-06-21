Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У цьогорічному студентському конкурсі нарисів взяла участь велика кількість здібної молоді з різних навчальних закладів світу. Настільки представницькою була аудиторія творців, промовисто говорить той факт, що в конкурсі взяли участь студенти в Оксфордського, Сент-Ендрюськоого університетів (Велика Британія), університету Осло (Норвегія), та інших відомих вишів. Компетентне журі відібрало для фіналу 33 творчі доробки з 18 країн різних континентів.
У список фіналістів потрапив і майбутній український поліцейський курсант Віталій Найда. Він навчається в Харківському національному університеті внутрішніх справ на четвертому курсі факультету №1. Для есе Віталій обрав тему «Як Фонд Конрада Аденауера допомагає у розвитку української молоді» і пояснив, що сам бере активну участь у стипендіальній програмі цього фонду. Тому він готував свою роботу, опираючись на власний досвід. Можливо саме це, окрім оригінальності та якості виконання роботи й привернуло увагу незалежного журі, які відбирали творчі доробки студентів для фіналу.
Імена переможців конкурсу, а їх буде усього троє, стануть відомі 25 липня 2020 року. Крім оцінок журі враховуватиметься ще й кількість людей, які прочитають та підтримають того чи іншого конкурсанта.