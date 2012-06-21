Олег ЧЕБАН,
«Урядовийкур'єр»
Всеукраїнська літературна премія імені Михайла Коцюбинського, яка була започаткована на Вінниччині у 1981 році, – одна з найпочесніших. Нею відзначають письменників за високохудожні твори, які звеличують гуманістичні ідеї. Цього року до існуючих номінацій «Художня література» і «Науково-популярна література» вперше додалася і «Дитяча література». Розмір винагороди по кожній – 20 тисяч гривень.
Загалом на розгляд журі надійшло майже 50 книжок 43 авторів з різних областей України. Надіслав свій твір також письменник з Словаччини. Важливо, що не лише члени журі, але і краяни мали нагоду ознайомитися з книгами номінантів. Це можна було зробити на виставці, яка майже місяць проходила у Вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Тімірязєва, а також під час традиційних читань авторів перед громадськістю.
Переможців відбирали у два етапи. Спочатку визначили по три кращих у кожній номінації, а в підсумку перемогли твори вінничан: у номінації «Художня література» – Вікторія Гранецька (збірка оповідань «RealityShow/MagicShow»), у номінації «Науково-популярна література» – Ірина Зелененька (посібник-хрестоматія з вивчення сучасної поезії Поділля «Подільські божищі») та у номінації «Дитяча література» – Олена Вітенко (збірки віршованих творів для дітей «Роздолля», «Оберу професію» та «Намалюю Україну»).
Премію вручать лауреатам 17 вересня цього року під час заходу з відзначення 155 річниці від дня народження Михайла Коцюбинського.
Принагідно зауважимо, що з наступного року розмір премії збільшиться на 5 тисяч гривень у кожній номінації. Таке рішення прийняли на засіданні журі.