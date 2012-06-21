На Донеччині співробітники регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик» ведуть спостереження за лебедями-шипунами, які напередодні зими не мігрували в теплі краї, а залишилися зимувати тут. Цієї порівняно теплої зими Клебан-Бицьке водосховище, яке вподобали птахи, майже не вкривалося кригою, і тому вони тривалий час почувалися нормально.
Та недавно ситуація на водоймі змінилася. «Після різкого похолодання в Україні тепер особливу увагу приділяємо лебедям клебан-бицької популяції. Зараз вони перебувають у великій ополонці діаметром приблизно 15 метрів. Ми перерахували лебедів: всього їх тут 171, і всі вони активні й добре почуваються», — розповідає біолог парку «Клебан-Бик» Галина Семенихіна. Попередньо проконсультувавшись з орнітологами, співробітники парку прийняли рішення поки що не втручатися в розмірене зимування лебедів та качок, оскільки немає жодної загрози їхньому життю. Проте й надалі спостерігатимуть за птахами — переважно з допомогою квадрокоптера і разом із ними очікують на потепління й весну.