У селі Нововодяне Кремінського району на Луганщині на ставку зупинилися перепочити семеро лебедів: двоє дорослих і п’ятеро молодих. У ніч проти 23 листопада, коли були сильні заморозки, водойма замерзла, а птахи опинилися у крижаному полоні. Уранці примерзлих птахів побачив орендар ставка Віктор Касланов. Разом із сільським головою Сергієм Коваленком він дістався до нещасних птахів на човні. У шістьох лебедів до льоду примерзло тільки пір’я — їх звільнили без особливих зусиль. Тож пташки, покружлявши трохи над ставком, полетіли. А ось сьомий лебідь, наймолодший, примерз ще й лапками, тому самостійно полетіти не зміг. Тому Віктор Касланов прихистив пташку в себе вдома.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»