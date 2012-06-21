На Луганщині відбувся VІІІ обласний етнофестиваль «Стежками Лемківщини». Делегат із Закарпаття голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Василь Мулеса, постійний його учасник протягом найважчих для краю років, переконаний, що проведення етнофестивалю має позитивний та консолідаційний ефект для обох областей. Восьмий рік поспіль меморіальні заходи на Луганщині розпочинаються молебнем до роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944—1951 роках.
«Лемки й тутешні краяни своєю працею творили історію Луганщини, невід’ємної частини України. Навіть нині представники лемківського населення, нащадки депортованих родин, обороняють незалежність нашої держави», — наголосила заступник голови ОДА Катерина Безгинська. За її словами, у грудні 1944 року в область було переміщено 8729 сімей лемків, їх розселили у 12 районах, найбільше — в Новоайдарському та Лутугинському. Кілька років у новоайдарському музеї одна з найяскравіших тематичних композицій — виставка, присвячена історії лемків, які жили у краї.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»