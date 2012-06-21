Володимир КУЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Україна має можливість скасувати мораторій на продаж сільгоспземель і відкрити ринок землі з 1 липня 2019 року, вважає народний депутат, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Таку думку він висловив у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна»: «Це реально зробити за рік. 1 липня 2019 року Україна може відкрити ринок землі. Півроку знадобиться для прийняття відповідних законопроектів і підзаконних актів і ще півроку, щоб створити необхідні інститути і ввести їх в дію».
За словами депутата, є низка ключових моментів, які повинні бути враховані, зокрема, на певний термін повинен бути обмежений вихід іноземців на ринок землі. «Тому, що завжди пріоритет повинен бути за власними інвесторами і тими, хто працює на рідній землі. Потім, коли наші фермери наберуться сил, можна буде відкрити ринок для іноземних інвесторів. Цей термін повинен бути не менше 10 років. Наприклад, в Угорщині так само було 10 років, а потім продовжували ще на п’ять», – зауважив Леонід Козаченко.
Він наголосив на необхідності чіткого прописування пріоритетів і визначення, хто з українських суб’єктів має право «першої руки» при покупці, а також врегулювання питання з компаніями і холдингами, власниками яких є іноземні громадяни. «Потрібно уточнити, яку частку іноземні акціонери можуть займати в загальній кількості активів, але щоб не було концентрації іноземців», – підкреслив Л. Козаченко.
Ще одним важливим питанням, на його думку, є необхідність створення в Україні іпотечного банку, який буде надавати дешеве довгострокове фінансування бажаючим купити землю. «Це повинен бути акціонерний банк, де, крім державної частки, яка повинна перевищувати 50%, присутній іноземний партнер, такий як Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація або будь-який інший з топ-20 найбільших світових іпотечних банків. Тільки такі умови зможуть забезпечити його професійну роботу і відсутність корупції», – сказав Леонід Козаченко.