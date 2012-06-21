Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
За 1-й квартал 2018 року товарообіг між Україною і Ліхтенштейном зріс вчетверо завдяки тому, що європейський партнер став активно інвестувати в українське будівництво.
Це стало відомо за результатами зустрічі прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з Наслідним принцом Князівства Ліхтенштейн принц-регентом Алоізом.
Так, сума інвестицій держави в українську економіку склала за минулий квартал майже 50 мільйонів доларів.
Ключовими ринками вкладення грошових коштів для партнера України в її економіку стали будівництво (в основному, комерційна нерухомість) і промислове виробництво. У ході зустрічі сторони обговорили ще дві перспективні галузі для співробітництва — інфраструктурне будівництво та «зелену» енергетику.
Як писав недавно «Урядовий кур’єр», усього в січні-березні 2018 року підприємствами і організаціями за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно 89 млрд. грн. капітальних інвестицій, що на 37,4% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017 року.
У той же час з січня по березень 2018 року, за інформацією Держстату, будівельні підприємства України скоротили обсяги робіт на 0,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.