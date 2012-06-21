Не секрет, що дітлахи зазвичай не хочуть зустрічатися з лікарем-стоматологом і тому намагаються обходити представників цього фаху десятою дорогою. Але в Лимані на Донеччині саме зустріч із місцевим стоматологом для одного з тамтешніх школярів виявилася щасливою.
Того дня кілька третьокласників, повертаючись зі школи, не могли пройти повз тутешню водойму, яка вабила ковзанкою. Випробовуючи лід на міцність, один із першопрохідців необачно відійшов від берега метрів на 15, а далі й сам не спам’ятався, як опинився в холодній воді. Хлопчина став тонути. Поблизу нікого з дорослих не було, і тому крики про допомогу були даремними. Аж поки неподалік не опинився стоматолог Віктор Сєрік, який проїздив мимо і швидко оцінив небезпеку ситуації. Лікар кинувся на допомогу школяреві, сам опинився у воді і щоб дістатися до малого потерпілого, змушений був ламати кригу руками. Медикові нарешті вдалося витягти на берег дитину, він викликав колег із швидкої допомоги, а до їхнього приїзду зробив усе, щоб зігріти потерпілого.
За рішучі дії, мужність і героїзм, виявлені під час порятунку хлопчака, Віктор Сєрік отримав подяку від начальника 21-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Донецькій області.