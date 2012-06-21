Адже не дарма в народі кажуть: «настають холоди – тут без редьки нікуди». Тому під таким захистом медики мають на увазі саме цей овоч, що володіє високою концентрацією вітамінів і мінеральних речовин та згубно впливає на шкідливі віруси. Крім цього редька здатна поповнювати витрачені запаси імунітету, що, в свою чергу, удвічі підсилює атаку на застудою.
Крім цього «чарівний» склад продукту має протимікробні властивості. Овоч нейтралізує важкі інфекції, виводить токсини, нормалізує температуру тіла і має потужний відхаркувальний ефект.
Лікарі радять використовувати цей коренеплід завчасно з метою профілактики, щоб попередити застуду. Потрібно взяти сік однієї чорної редьки, змішаний з 100 грамами меду і залишити суміш на 10-12 годин у темному місці. Коктейль слід пити по столовій ложці тричі на день за 30 хвилин до їжі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»