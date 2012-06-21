Недавнє дослідження Київського еколого-культурного центру, виконане за космічними знімками, показало, що у всіх трьох київських лісопаркових господарствах — Дарницькому, Святошинському та «Кончі-Заспі» — за останні 15—20 років зрубано близько 2300 гектарів старих сосново-дубових лісів. Ці ліси безцінні, бо мають величезне кліматичне, курортне, рекреаційне, санітарне значення, захищають столицю від суховіїв, літньої спеки, небезпечного диму чорнобильських пожеж та ірпінських торфовищ, очищають забруднене автомобілями повітря.
Згідно із законом, ці ліси входять до другої групи охоронних лісів (як рекреаційні), де заборонено рубки головного користування. Заготовляти в них деревину з комерційною метою заборонено. Однак лісівники хитро обійшли закон і заготовляють деревину на продаж під виглядом санітарних рубок.
За офіційними даними, у цих господарств за останні 17 років вирубано майже 1280 га. Як бачимо, офіційні дані про рубки значно менші.
Що потрібно зробити насамперед, щоб зупинити київський лісоцид? По-перше ухвалити розпорядження Київміськради про заборону суцільних санітарних рубок у лісопаркових господарствах Києва. По-друге, створити в лісопаркових господарствах заповідні об’єкти. Зокрема, заказник «Золотий ліс Пущі-Водиці» площею 2300 га на території Пуща-Водицького та Межигірського лісництв.
Добра новина, що нещодавно призначений директор Святошинського лісопаркового господарства Олег Миколенко підтримує створення такого об’єкта і вже звернувся з відповідним листом до екологів. Також з ініціативою Миколенка в його лісопарковому господарстві повністю відмовилися від суцільних рубок. Екологічну важливість цього кроку важко переоцінити.
Леонід ОЛЬШЕВСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»