З 23 травня у столиці планувалося запровадити другий етап послаблення карантину. Проте сьогодні Міністерство охорони здоров’я заявило, що Київ та ще 11 областей України не відповідають критеріям, за якими цей другий етап там можна було б розпочати.
Про це під час брифінгу 22 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він пояснив, що з трьох критеріїв столиця не відповідає лише одному – кількості хворих на вірус на 100 тисяч населення. Їх має бути не більше 12, а у Києві їх 15 на 100 тисяч жителів столиці. Це – за даними за останній тиждень. Що до інших двох критеріїв – претензій до Києва немає. Це наповненість стаціонарів лікарень хворими на COVID-19 не більше, ніж на 50% і кількість проведених ПЛР-тестів на 100 тисяч населення. Останній показник у столиці втричі перевищує норму: потрібно 12, а у Києві – 44.
А підвищений перший показник зумовлений спалахом захворювання тиждень тому в Дарницькому дитбудинку для дівчат. За останні 6 днів захворюваність перебувала у межах норми, необхідної для послаблення карантину.
Тому Київський міський голова звернувся до уряду з проханням дозволити Києву розпочати другий етап послаблення карантину. Але не за всіма показниками, а лише за тими, які насправді критично необхідні місту й бізнесу.
Зокрема, відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі і торговельних закладів площею до 1 тисячі квадратних метрів з 23 травня. Не відкривати поки що дитячі та спортивні майданчики. А метро відкрити, як і планували, з 25 травня, адже в місті відбувається справжній транспортний колапс.
Оскільки 23 травня – вихідний, наземний громадський транспорт, на переконання Віталія Кличка, міг би відновити свою роботу у звичайному режимі з 12 години дня. А до того ще працювати за спецперепустками.
Він наголосив, що столична влада чекає реакції та рішення уряду, а в місті завтра зранку відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де буде ухвалено остаточне рішення, зважаючи на тижневу динаміку захворюваності.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»