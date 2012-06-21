Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Лісові пожежі, особливо в гарячий літній час, усе більше дошкуляють лісівникам. Одним із ефективних методів боротьби з вогняною стихією стали мінералізовані смуги — штучно створений протипожежний бар’єр, шляхом очищення певної ділянки території, що межує з лісовим масивом, від горючих матеріалів. З початку нинішнього року держлісгоспи, підпорядковані Черкаському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, створили 1400 кілометрів мінералізованих смуг та здійснюють догляд за 5200 кілометрами існуючих смуг.
Їх створюють механізованим способом: проводять оранку ґрунту на певну ширину трактором із навісним інвентарем. Мінеральний шар ґрунту при цьому оголюється, а дерен, трава, хвоя, листя та інші матеріали, що здатні горіти, в процесі оранки присипаються землею. Під час загоряння така зорана смуга перешкоджає поширенню низової пожежі на інші ділянки лісового масиву.
Території з молодими насадженнями, особливо хвойними, на Черкащині обов’язково захищають мінеральними смугами. Облаштовують їх також уздовж доріг та на межі з сільгоспугіддями.
Окрім створення нових смуг, кілька разів на рік працівники лісової галузі проводять догляд за вже існуючими, адже накопичення шару горючих матеріалів (хвоя, листя, гілки, трава) відбувається постійно. Для контролю якості смуги проводять візуальну оцінку ступеня мінералізації, тобто відкритості шару ґрунту. У комплексі заходів оцінюється ступінь охоплення мережею мінералізованих смуг всієї території лісового масиву.
Такі заходи допомагають працівникам лісової галузі не допускати поширення вогняної стихії на великі території лісових масивів, а подекуди й уберегти ліс від масштабних вигорянь.