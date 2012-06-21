Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Ранок 6 серпня у Лисичанську знову розпочався тривожно. Міська рада попередила, що енергетики знову відключають воду. Жителі міста, які ще не встигли відійти від шоку через відсутність води у серпні, знову змушені запасатися нею.
У коментарях на Фейсбуці люди про те, коли, нарешті, керівники міста та підприємства вирішать питання з водопостачанням. Залишається здогадуватися які лайливі вигуки вони використовують для цієї дискусії на вулицях міста.
Попередження від енергетиків надійшло ще наприкінці серпня. Тоді ж у Лисичанській міській раді відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Як повідомляє прес-служба Лисичанської міської ради, порахували, що повне припинення поставок електричної енергії на об'єкти ЛКСП «Лисичанськводоканал» призведе до неможливості здійснювати водопостачання та водовідведення в містах Лисичанську, Новодружеську, Привілля. Як наслідок – без води можуть залишитися майже 112 тисяч людей.
«Урядовий кур'єр» повідомляв, що 22 серпня на позачерговій сесії депутати Лисичанської міської ради виділили 2,2 мільйона гривень для підтримки місцевого водоканалу в рахунок оплати накопиченого боргу за електропостачання. Цих грошей вистачило, щоб забезпечити стабільне водопостачання лише на два тижні. Загальний розмір боргу водників перед енергетиками перевищує 140 мільйонів гривень.
Міська влада нагадала жителям Лисичанська, Новодружеська та Привілля, що «дебіторська заборгованість перед ЛКСП «Лисичанськводоканал» станом на 01.08.2019 року становить 77 389,3 тисяч гривень, зокрема заборгованість населення становить 69 152,0 тисяч гривень. Найбільший дебітор по підприємствах: ПАТ «Лисичанськвугілля» (3 мільйони 419 тисяч тисяч гривень). У разі погашення заборгованості ЛКСП «Лисичанськводоканал» зможе внести попередню оплату ТОВ «ЕНЕРА СХІД» за електроенергію та ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» за розподіл та передачу електроенергії», – йдеться в офіційному повідомленні.
Уже не вперше представники міської влади звернулися й до енергетиків: адже згідно «Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями» не відновлення водопостачання протягом більш ніж трьох діб може призвести до виникнення надзвичайної ситуації державного рівня. Члени комісії ТБ та НС підготували листи з інформацією про загрозу виникнення надзвичайної ситуації Президенту України та в усі відповідні інстанції.
А поки тривають конфлікт між енергетиками і водниками, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області готується забезпечувати підвіз питної та технічної води населенню, а також на об'єкти соціальної сфери (лікарні, дитячі садки та ін.).