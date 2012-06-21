Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ще кілька років тому перед в’їздом до центральної частини міста Ромни на Сумщині господарів та гостей районного центру «вітала» розкішна клумба із квітковим і трав’яним різнобарв’ям. Однак з часом ця місцина почала заростати бур’янами і занепадати.
Небайдужі мешканці міста, активісти вирішили повернути первісний вигляд цій рукотворній прикрасі, а за допомогою звернулися до місцевих лісівників. Ті відразу ж відгукнулися і взялися за справу.
Як повідомляє сайт Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, головний лісничий місцевого лісгоспу Сергій Івашкін особисто розробив дизайн-проєкт клумби, урахувавши всі кліматичні та естетичні особливості місцевості. Тож незабаром тут успішно поєдналися блакитна ялина, туя західна «Смарагд», барбарис Тунберг, гібридний рододендрон «Калсан», клени, троянди грунтопокривні, інші культури, які, до речі, вирощуються у місцевому розсаднику.
Сьогодні клумба знову радує жителів Ромен і тих, хто приїздить до древнього міста. А водночас слугує своєрідною рекламою лісівників, які залюбки пропонують широкий вибір квіткових та декоративних культур для озеленення і прикрашення територій.