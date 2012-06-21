Зазвичай ялинкові базари в Полтаві починають працювати за місяць до нового року, та вже нині в тамтешніх лісгоспах тривають хвойні жнива. Підприємливі громадяни заздалегідь придбавають певну кількість ялинок, щоб потім перепродати їх значно дорожче. Тільки лісгоспи обласного управління лісового та мисливського господарства на цей момент реалізували приблизно 10 тисяч хвойних дерев із майже 61 тисячі підготовлених для реалізації населенню. Поки що ялинки можна придбати за доступними цінами — понад 54 гривні за деревце до метра, по 96 — за 2—3-метрове. Однак із середини грудня за такі самі красуні правитимуть по 200—300 гривень і більше. Тож лісівники радять не чекати, доки ялинки подешевшають, а придбавати їх завчасно.
ЗАПАХЛО ХВОЄЮ