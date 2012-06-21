Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Пожежу, що виникла на території Олешківського лісомисливського господарства Херсонської області, наразі вдалося локалізувати. Пожежа виникла 28 травня, близько 13:30 поблизу с. Раденськ Олешківського району. Її орієнтовна площа становила 580 гектарів лісу, з них – 265 верхового. Регіональною комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій лісова пожежа класифікована як надзвичайна ситуація природного характеру місцевого рівня.
Як зазначив перший заступник начальника Головного управління ДСНС України у Херсонській області Олександр Рудницький, – «Причина пожеж це людський фактор, а саме навмисний підпал. Розповсюдженню вогню сприяd сильний поривчастий вітер».
До ліквідації надзвичайної ситуації були додатково залучені підрозділи ГУ ДСНС Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Донецької областей. Також задіяні особові склади Херсонського обласного управління лісомисливського господарства, Національного парку «Олешківські піски», Херсонської комунальної аварійно-рятувальної служби, Головного управління Національної поліції в області. Загалом до ліквідації пожежі було залучено 325 людини та 94 одиниці техніки, зокрема шість одиниць авіаційної техніки. Координацію заходів щодо гасіння пожежі здійснювала оперативна група Головного управління ДСНС у Херсонській області. Наразі на місцях загоряння ведеться патрулювання та проливання території.