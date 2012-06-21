Людська безпечність не має меж, коли йдеться про зимову риболовлю на льоду, якого у цьому сезоні ще не було, а перші жертви вже є. У Радомишльському районі за дві сотні метрів від берега у грудні провалився 29-річний чоловік. На його крики про допомогу позбігались односельці, які чомусь вирішили, що зможуть зарадити біді власними силами. У підсумку було змарновано дорогоцінну годину, бо дістатися до людини тонким льодом нікому не вдалося. Викликаним з великим запізненням рятувальникам із райцентру довелося розбивати ненадійний льодовий панцир, щоб доплисти човном до того, хто тонув. Його ще живим витягли з води, однак невдовзі він помер від тривалого переохолодження.
Ще однією жертвою ненадійного льоду став 80-річний житель Андрушівського району, який попростував через нібито замерзлий ставок, вирішивши скоротити шлях, а натомість скоротив власне життя. Отож доводиться вкотре закликати не тільки дітей, а й нібито вже навчених життям дорослих не легковажити небезпекою і пам’ятати, що зимова вода не прощає найменшої необережності.