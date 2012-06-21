Економіка й промисловість, які демонструють тенденцію до зростання, потребуватимуть удосконалення логістики й поліпшення інфраструктури, передусім залізничного сполучення. Так Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відреагував на перший рейс нового локомотива ТЕ33АС «Тризуб» виробництва General Electric. Ступінь первинної локалізації виробництва — 10%. Згодом він сягне 40%. Локомотив відбув маршрутом Мелітополь — Волноваха — Маріуполь з 3,8 тисячі тонн залізної руди на підприємства Донеччини. До кінця І кварталу наступного року таких локомотивів на залізниці буде 30. Вони працюватимуть на мелітопольському, миколаївському та маріупольському напрямках, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Робота локомотивів на стратегічно важливому напрямку забезпечить регіон можливостями постачати продукцію до портів і споживачів. Ідеться про готовність до пікових навантажень у період активних будівельних робіт, аграрного сезону й пасажирських перевезень.