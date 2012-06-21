Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Кілька країн повідомили про нові спалахи захворюваності на коронавірус. Дехто говорить, що на світ котиться друга хвилю Covіd-19. Чи погоджуються з цим вірусологи?
Так, Іран стикнувся з другою хвилею коронавірусу, оскільки влада країни повідомляє про три тисячі нових випадків захворювання щоденно. Подібні повідомлення надходять і з Південної Кореї. А в одному з регіонів Німеччини оголосили про поновлення карантину після виявлення 1,5 тисячі випадків захворювань серед працівників місцевого м’ясокомбінату.
«Не існує однозначного міжнародного визначення, що таке друга хвиля пандемії, і тому кожна країна має свої критерії», — цитує бельгійського біолога Ніла Генса видання Brussels Times. За його словами, ситуацію у Південній Кореї не можна назвати другою хвилею, бо у країні на сьогодні виявляють 17 нових випадків щодня. І хоча, на думку південнокорейської влади, це значно більше, ніж два випадки, які реєстрували останніми днями квітня, проте це важко назвати новим спалахом. «Гадаю, уряд Південної Кореї, як і Китаю, вважає подоланням пандемії нульову кількість новий інфекцій», — пояснив вчений.
Щодо Бельгії, то вона застосовує іншу стратегію, і тому має іншу інтерпретацію, що таке друга хвиля коронавірусу. «Щоб скоротити захворюваність до нульового рівня, треба продовжувати дотримуватися жорстких обмежувальних заходів. Це дуже важко зробити», — сказав пан Генс. Тому у Бельгії мають реалістичний погляд на це питання, вважаючи, що в країні час до часу спостерігатимуть невеликі локальні спалахи коронавірусу з невеликим піком у кривій. «Епідеміологічно кажучи, про другу хвилю можна буде говорити тоді, коли захворюваність істотно підвищиться одночасно у кількох регіонах. Але якщо всі продовжуватимуть дотримуватися відомих застережних правил, то, сподіваємося, цього не трапиться», — додав він.
Тривожну статистику з Ірану вчений пояснює тим, що це стало наслідком завчасного скасування обмежувальних заходів у країні, тоді коли кількість нових захворювань була ще досить високою. «Це не друга хвиля. Це більше схоже на продовження першої», — вважає Генс. Щодо Німеччини, то зростання кількості хворих зумовлено ситуацією на одному підприємстві, тобто це радше локальний спалах, ніж нова друга хвиля. «Питання в тому, як ситуація розвиватиметься надалі. Чи залишиться вона під контролем і чи влада робить для цього достатньо?», — сказав біолог.
Спалах другої хвилі коронавірусу залежить від свідомості й поведінки населення, переконаний вірусолог з Антверпенського університету П'єр Ван Дамм. «Ми як громадяни можемо підіграти вірусу, або зробити все можливе, щоб він знову не розгулявся. Населення має значну долю контролю над епідемією, і нам треба його зберігати», — закликав вчений.