Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Серед пріоритетних напрямів діяльності Зеленого Хреста України є сприяння покращенню стану здоров'я і соціального стану українських громадян, а також надання допомоги найбільш постраждалим верствам населення. Про це заявив голова правління організації Юрій Сапіга під час відвідування Луганської області.
Під час зустрічі із очільником області розглянуто й інші напрями співробітництва та шляхи реалізації спільних проєктів.
За словами голови ОДА Сергія Гайдая, області необхідний автобус з підйомником для спортсменів з інвалідністю, які гідно представляють Луганщину на всеукраїнській арені, а країну – на світовій.