Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»

Серед пріоритетних напрямів діяльності Зеленого Хреста України є сприяння покращенню стану здоров'я і соціального стану українських громадян, а також надання допомоги найбільш постраждалим верствам населення. Про це заявив голова правління організації Юрій Сапіга під час відвідування Луганської області.

Під час зустрічі із очільником області розглянуто й інші напрями співробітництва та шляхи реалізації спільних проєктів.

За словами голови ОДА Сергія Гайдая, області необхідний автобус з підйомником для спортсменів з інвалідністю, які гідно представляють Луганщину на всеукраїнській арені, а країну – на світовій.