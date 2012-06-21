Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
З початку року майже дві тисячі роботодавців подали до обласної служби зайнятості більше 10 тисяч вакансій за різними спеціальностями . За цими даними підприємства регіону шукають гірників, трактористів та бухгалтерів.
У той же час є відомості про те, що з тимчасово непідконтрольної території Луганщини для роботи у гірничих підприємствах готові переїхати майже тисяча шахтарів.
Днями до топу вакансій додалися запити на кадри з боку регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Луганська обласна служба зайнятості вважає доцільним укладання із цим підприємством меморандуму про співпрацю. Робота на залізниці серед найшановніших професій у регіоні.
Загалом з початку року в області мали статус безробітного 14,4 тисяч осіб. Серед тих, кому шукали роботу першочергово: військовослужбовці, які брали участь у АТО та вимушені переселенці.