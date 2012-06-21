Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Втілюючи реформу децентралізації, на Львівщині планують створити 89 об’єднаних територіальних громад.
Поки що їх в області є 35 і вони займають площу майже чотири тисячі квадратних кілометри (по суті, 1/5 всієї Львівщини). У цих ОТГ мешкає понад 280 тисяч осіб.
Ці цифри навів під час заходу з впровадження реформи децентралізації, перспектив розвитку та актуальної інформації стану реформи на сучасному етапі перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський.
Він також підкреслив, що сумарно дохідна частина місцевого бюджету 35 об’єднаних територіальних громад на теренах області складає майже 1,7 мільярда гривень. Для порівняння: всі інші органи місцевого самоврядування, які діють на території, сільські, селищні, міські, крім міст обласного значення, а також районні бюджети, якщо разом порахувати, складають стільки, як 35 ОТГ. З 1,7 мільярда гривень майже 300 мільйонів гривень – це видатки розвитку, які запланували громади. Йдеться передусім про капітальне будівництво, ремонт, спорудження нових об’єктів, придбання комунальної, дорожньої техніки, матеріалів, обладнання. Майже кожна п’ята гривня видаткової частини об’єднаних територіальних громад – це кошти, які спрямовують на розвиток.
Ростислав Замлинський також зауважив, що останніми роками громади почали генерувати цікаві ідеї та проекти. Скажімо, Славська ОТГ впроваджує проект будівництва велодоріжок, Новоміська ж перейнялася розвитком туристичної інфраструктури на своїх теренах, Великолюбінська –спорудженням і роботою Центру дозвілля.