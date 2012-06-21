Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Львівщина зустріла військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які повернулися з району виконання завдань під час операції Об’єднаних сил. Урочистою ходою вони пройшли деякими центральними вулицями обласного центру. Відтак відбулася святкова церемонія. На адресу наших захисників звучали привітання, подяка за їхню мужність і відвагу.
На площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку розгорнули виставка про 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Взагалі ж цього дня у Львові організували кілька патріотичних заходів. Так, у Ратуші відкрили експозицію зі світлинами військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та соборність України. У міському палаці культури ім. Гната Хоткевича репрезентували книгу спогадів учасників та очевидців оборони Луганського аеропорту під назвою «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту». Оформили й виставку про оборону Луганського аеропорту. Біля оперного театру провели також Всеукраїнські змагання з функціонального багатоборства «Ігри Героїв». Як поінформували в прес-службі міської ради, участь у заходах взяли майже тисячу військовослужбовців та їхніх рідних.