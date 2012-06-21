Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львові переймаються справами дитячого літнього відпочинку. Скажімо, відділ соціальної роботи Залізничного району, що є структурним підрозділом Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розпочав проект «Палітра емоцій». Діятиме він щосереди аж до 15 серпня.
Як поінформували в прес-службі міської ради, учасники проекту зможуть спробувати себе в різних арт-терапевтичних техніках, навчатимуться виражати власні емоції та напрацьовувати навички спілкування під час творчої роботи в групі. Організатори заходу впевнені, що такі заняття також спроможні суттєво покращити психоемоційний стан дитини, її навички саморегуляції та соціальної взаємодії.
Примітно, що творчі напрацювання дитячої групи збережуть, аби відтак організувати виставку цих робіт.